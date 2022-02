Corona-Pandemie sorgt für Unsicherheit : Gahlener Schützen wollen 2022 ein Schützenfest feiern

Gahlen Voraussetzung für das Schützenfest ist, dass die coronabedingten Vorgaben eine solche Veranstaltung überhaupt erlauben. Doch die Vorbereitungen laufen bereits: Verträge mit Tanzkapellen sind bereits unterschrieben.

Falls es die coronabedingten Vorgaben erlauben, feiert der Allgemeine Bürgerschützenverein Gahlen in diesem Jahr wieder ein Schützenfest. Das teilten die Schützen auf ihrer Jahreshauptversammlung im Café Holtkamp mit. Die Verträge mit den Tanzkapellen seien bereits unterschrieben worden. Am Freitag soll die Tanzkapelle 6th Avenue auftreten, am Samstag die Tanzkapelle Moonlight und am Sonntag ein Trio von Moonlight. Für Marsch-Musik bei den Umzügen sollen das Tambourkorps Möllen und die Niederrheiner Gipfelstürmer sorgen, die auch am Samstag nach der Parade wieder zu einem Platzkonzert einladen.

Eine weitere gute Nachricht in Hinblick auf das mögliche Schützenfest: Eine Spende der SL Naturenergiestiftung in Höhe von rund 4680 Euro ermöglicht es den Schützen, einen eigenen Wasseranschluss im Schießstand herzustellen. Der Anschluss soll bis zum Schützenfest erfolgen.

Oberst Dominik Schneider leitete die Jahresversammlung, an der sich auch der Generaloberst Klaus Schürmann und die Ehrenmitglieder Wolfgang Jörgens, Werner Krahl, Heinz-Wilhelm Pannebäcker und Heinzfried Schürmann beteiligten. Die Schützen stimmten bei der Versammlung unter anderem auch einem Antrag zur Eintragung des Vereins in das Vereinsregister zu.

Im September feierten die Gahlener Kinder ihr Schützenfest, das einen großen Anklang beim dörflichen Nachwuchs fand. König Jonah Beckmann und Königin Franzi Lämmerhirt fuhren mit ins Gebiet der Flutkatastrophe nach Ahrweiler, um einen Scheck in Höhe von 3500 Euro an die dortige Schützengesellschaft zu überreichen. Zu einem geselligen Höhepunkt wurde das Bataillonsfest, das am 6. November im Saal Schult gefeiert wurde und mit zahlreichen Ehrungen versehen war. Am Volkstrauertag beteiligten sich die Schützen an den Gedenkfeiern am Ehrenmal und auf dem Dorffriedhof.