Hückeswagener Sportler unterstützen die Aktion : Impfmobil hält in Wiehagen und auf dem Fürstenberg

Wiehagen Die Handballer des ATV und die Fußballer des SC Heide unterstützen die beiden Impfaktionen im Februar mit ihren Waffelbäckereien. Geimpft wird am Freitag, 15. Februar, vor dem Penny-Markt und am Dienstag, 22. Februar, vor der ATV-Halle.

Obwohl es in Hückeswagen seit Anfang Dezember die Impfstelle am Bahnhofsplatz gibt, schickt der Kreis in diesem Monat das Impfmobil gleich zweimal in die Schloss-Stadt: Morgen, Freitag, steht es auf dem Parkplatz des Wiehagener Penny-Markts, und am Dienstag, 22. Februar, macht es Station vor der ATV-Halle auf dem Fürstenberg. Dann können sich Interessierte ab zwölf Jahren jeweils von 10 bis 14 Uhr ihre Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen abholen – und das ohne Termin. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis.