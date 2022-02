Auftritt im Kultur-Haus Zach : Magier verblüfft das Hückeswagener Publikum

Zauberwürfel - dieser Begriff war beim Auftritt des Magiers Mellow im Kultur-Haus Zach wirklich passend. Foto: Andreas Düring

Hückeswagen Marco Weissenberg alias Mellow zeigte unter anderem Tricks mit Zauberwürfeln. Die Zuschauer im Kultur-Haus Zach waren von den Tricks des jungen Magiers begeistert. Eine zweite Show ist für den Herbst geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Einer der jüngsten Zauberprofis Deutschlands war am Samstagabend mit seinem neuen Bühnenprogramm „Blow Your Mind“ im Kultur-Haus Zach. Im Herzen von Hückeswagen hat Marco Weissenberg alias Mellow bereits vor drei Jahren gezeigt, dass seine Zauberei eine Mischung aus Wissenschaft und Fantasie ist. Sein neuestes Bühnenprogramm hat er in der Pandemie entwickelt und sich dafür mit Dingen beschäftigt, die ihm selber am Herzen liegen.

Mit dem neuen Programm sorgte der Zauberer für einen ausverkauften Saal. „Ihr seid mit die ersten, die mein neues Programm sehen. Die Tour startet jetzt. Manche Tricks habe ich noch nie vor Publikum gezeigt“, sagte der Künstler zu Beginn der Show. Auch er ist froh, endlich wieder vor Live-Publikum zu zeigen, wie er Menschen überraschen und ihre „Gehirnzellen ordentlich durchpusten“ kann.

Seine ersten Zaubertricks am Samstagabend nutzten die Magie und Faszination von Zauberwürfeln. Nahezu jeder hat in seinem Leben schon einmal versucht, das beliebte Drehpuzzle aus den 1980er-Jahren zu lösen, aber den wenigsten ist es gelungen. Kurzerhand zauberte Mellow einige Drehwürfel herbei. Kinder aus dem Publikum sollten sie minutenlang verdrehen. Zur gleichen Zeit rief er Louis auf die Bühne. Der Junge aus dem Publikum stand ihm hilfsbereit zur Seite und überraschte den Zauberer und alle Zuschauer mit seinem einfallsreichen Zauberspruch „Da habe ich keinen“. Gereicht hat der Zauberspruch, um Mellows Zauberwürfel auf magische Weise so zu verdrehen, dass er in das Bild passte, das der Künstler vorbereitet hat. Auch die anderen Würfel, die von den Kindern verdreht wurden, fügten sich auf magische Weise in das Gebilde aus zahlreichen Würfeln ein. Entstanden war das Bild eins Emojis.

Danach aktivierte der Zauberer seine „Love Cam“, um nicht nur Paare im Publikum auszuspähen, sondern auch Claudia zu finden, die seit 25 Jahren verheiratet ist und ihren Ehering bereitwillig für einen Zaubertrick zur Verfügung stellte. Auf verblüffende Weise katapultiere Mellow den Ring in eine fest verschlossene Süßigkeiten-Tüte und erstaunte damit alle Zuschauer, denn Claudias Ehering dort vorzufinden, hätte sicher niemand gedacht.

Die Zauberkunst von Mellow war mitreißend und nutzte neue holografische Video- und Projektionseffekte, in denen die Zuschauer ihre Wahrnehmung und Aufmerksamkeit selbst austricksten. In der Pandemie hat sich der junge Künstler außerdem beigebracht, wie er Geld auf magische Weise entstehen lassen kann. Angelehnt an die Erfolgsserie „Haus des Geldes“ ließ er es vor der Pause Geld regnen.

Wer die erste Show des Magiers im Kultur-Haus-Zach verpasst hat, kann sich auf den Herbst freuen. Weil die erste Show von Mellow im Kultur-Haus Zach ausverkauft war, kommt er im Herbst für eine zweite Show zurück in die Schlossstadt. Karten unter www.kultur-haus-zach.de.

(trei)