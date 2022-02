Rettungskräfte in Rommerskirchen : Feuerwehr verzeichnet mehr Einsätze durch Schlechtwetter

Die Feuerwehrleute aus Rommerskirchen halfen auch bei der Flutkatastrophe in der Eifel und an der Ahr. Foto: Gemeinde Foto: Gemeinde/Gemeinde Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Zahl der Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr in Rommerskirchen ist 2021 leicht gestiegen. Insgesamt 205 Mal mussten die vier Löschzüge vergangenes Jahr ausrücken.

Allein die Nacht vom 14. auf den 15. Juli, in der es in der Eifel und dem Ahrtal zur Hochwasserkatastrophe kam, führte in der Gemeinde zu mehr als 20 Einsätzen der Feuerwehr, die auch in den Krisengebieten unterwegs war. Pflegt die Zahl der Einsätze zwecks Hilfeleistung unterschiedlicher Art schon seit vielen Jahren die der Brandeinsätze zu übertreffen, wurde dieser Trend 2021 noch einmal besonders deutlich: Von den 205 Einsätzen galten lediglich 23 dem Löschen von Bränden – drei weniger als 2020.

In 15 Fällen blieb die Brandursache unbekannt. Dass die Hilfeleistungen der Feuerwehr 2021 derart stark zunahmen, lag vor allem an den Witterungsbedingungen, wie Daniel Krey berichtet, der – selbst Feuerwehrmann – im Ordnungsamt u.a. für die Brandschützer zuständig ist: 59 Mal (2021: 42 Einsätze) wurden die vier Löschzüge der Gemeinde wegen Sturm- und Wasserschäden alarmiert. Immerhin 28 Mal (2021: 34 Einsätze) war es nötig, Menschen aus einer Notlage zu befreien. Bei 21 Einsätzen musste die Feuerwehr Tieren in einer Notlage helfen. Die wohl spektakulärsten Hilfeleistungen galten Pferden: Im September musste in Ramrath eine Stute aus einem Pool gerettet werden.