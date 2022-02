Konjunkturumfrage der IHK Köln : Leichter Dämpfer für den Aufschwung

Die Gastronomie ist laut IHK-Geschäftsstellenleiter Michael Sallmann eine besonders betroffene Branche in den Zeiten der Corona-Pandemie. Auch für die Veranstaltungsbranche sind die Zeiten hart. Doch es gibt auch hoffnungsvolle Zeichen. Foto: Jens Kalaene/dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Oberberg Bei der Konjunkturumfrage der IHK Köln zeigen sich die befragten Unternehmen im nicht ganz so zuversichtlich wie zuletzt im Herbst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Man müsse die Umfrageergebnisse in Relation sehen. Das sagte Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln nun in Gummersbach, anlässlich der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage. „Es ist ein leichter Dämpfer in der Erwartungshaltung und der Stimmung der Betriebe zu bemerken. Allerdings gilt dies im Vergleich zur Herbstumfrage. Betrachtet man nun die Vorjahreszahlen, wird deutlich, wie gut sich die Betriebe wieder aus dem Corona-Tief erholt haben“, sagte Sallmann.

Die Umfrage wurde traditionell an 2500 Unternehmen im ganzen IHK-Bezirk verschickt, es kamen 634 Antworten – davon 106 aus dem Oberbergischen Kreis. „Das ist ein recht stabiler Rücklauf-Wert von etwa 25 Prozent, der sich auch in den vergangenen Umfragen so gezeigt hatte“, sagte Sallmann. Insgesamt sei der Unterschied auch zur Herbstumfrage gar nicht so deutlich – was für sich betrachtet in diesen Zeiten auch schon ein gutes Zeichen sei. „Die Lage ist noch immer deutlich positiv, die Erwartungen an das Jahr sind dagegen nicht mehr ganz so stark positiv ausgeprägt – aber immer noch im Wachstumsbereich“, sagte Sallmann.

Info Von Dezember 2021 bis Januar 2022 Zeitraum Die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Köln, zu der auch der Oberbergische Kreis gehört, fand vom 6. Dezember 2021 bis zum 14. Januar 2022 statt. Beteiligung Von den 2500 angeschriebenen Unternehmen im ganzen IHK-Bezirk kam 643 Antworten zurück. Neben dem Oberbergischen Kreis gehören der Rheinische-Bergische Kreis, der Rhein-Erft-Kreis sowie die beiden kreisfreien Städte Köln und Leverkusen zum IHK-Bezirk. Online Die gesamten Umfrage-Ergebnisse sind online hier einsehbar: www.ihk-koeln.de/konjunktur

Das sei ein gutes Zeichen auch für die starke Wirtschaft im Oberbergischen. „Wir sind hier traditionell industriell geprägt, weshalb wir auch nicht so sehr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, wie das etwa in den Großstädten der Fall ist“, sagte der IHK-Geschäftsstellenleiter. Das könne man gut am Konjunkturklimaindex (KKI) für den IHK-Bezirk ablesen. „Da liegen wir in Oberberg mit 117,4 Punkten deutlich vorne – und auch über dem Durchschnitt, der bei 112,7 liegt. Köln oder Leverkusen haben wesentlich mehr Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe, denen Corona natürlich ganz anders zu schaffen macht“, sagte Sallmann. Der langjährige Durchschnitt des KKI liege bei 111 Punkten.

Einen Grund für den leichten, aber eben doch merkbaren Dämpfer, machte Sallmann in zum einen den Lieferschwierigkeiten sowie zum anderen den hohen Rohstoff- und Energiepreisen aus. Dazu komme der Fachkräftemangel, der sich ebenfalls negativ bemerkbar mache. „Wegen dieser Probleme kann die regionale Wirtschaft nicht oder nur verzögert abarbeiten – was den Unternehmen wiederum Wachstum kostet“, erklärte er. Dennoch würden die 106 oberbergischen Betriebe, die an der Konjunkturumfrage teilgenommen hätten, die Lage zu 44, 3 Prozent als gut und nur zu 16 Prozent als schlecht beurteilen; 39,6 Prozent würden sie als befriedigend einschätzen. „Das ist nur eine minimale Verschlechterung des Saldo-Werts von 28,8 im Herbst auf aktuell 28,3“, sagte Sallmann. Im Vergleich zu vor einem Jahr sehe das ganz anders aus – denn da sei der Saldowert bei -4,4 gelegen. Ähnliches gelte für die Erwartungen. „Zwar erwarten nur noch 22,6 Prozent (Herbst: 27,5) eine bessere Zukunft, allerdings ist der Prozentsatz der Unternehmen, die gleichbleibend positiv gestimmt sind, mit 62,3 Prozent sehr hoch“, sagte der IHK-Geschäftsstellenleiter.

Auch die Investitionsfreude der Unternehmen im Kreis sei unverändert hoch. „36,5 Prozent wollen mehr investieren, 46,2 Prozent planen gleichbleibend hohe Investitionen – und nur 17,3 Prozent wollen weniger investieren“, berichtet Sallmann. Am deutlichsten wurde das auch wieder beim entsprechenden Saldowert: -8,8 Punkte im Februar 2021 und 19,2 Punkte aktuell.

Ein schwer getroffener Bereich, und hier liegt das Problem eindeutig bei Corona, sei das Hotel- und Gaststättengewerbe. „Der Bereich ist leider, genau wie auch die Veranstaltungsbranche, weiterhin massiv durch die Corona-Einschränkungen betroffen. Dort ist man weiterhin auf staatliche Hilfsmaßnahmen angewiesen.“