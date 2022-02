Jugendzentrum in Hückeswagen : Legosteine gesucht für den Bau von Rollstuhl-Rampen

Jugendzentrum in Hückeswagen

Am Eingang des Wipperfürther Cafés Bauer hilft eine Rampe aus Legosteinen Rollstuhlfahrern. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Sie sind bunt und nur wenige Zentimeter hoch, aber haben eine wichtige Funktion: Sie machen den Zugang zu Geschäften und Restaurants für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, deutlich leichter.

In Wipperfürth haben die Pfadfinder aus Legosteinen kleine Rampen gebaut, die vor Ladenlokalen wie dem Café Bauer am Marktplatz aufgestellt wurden. Nach diesem Vorbild sollen im Sommer Lego-Rampen für Hückeswagen entstehen: Im Kinderdorf vom 18. bis 29. Juli werden Kinder in einer Werkstatt Legorampen für Menschen mit Behinderung bauen.