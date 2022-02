Haupt- und Finanzausschuss in Hückeswagen : Haushaltsdebatte ist in den Rat vertagt

Ein Ende des Kapitalverzehrs der Stadt ist nicht abzusehen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Hückeswagen Die CDU hat Beratungsbedarf zur geplanten Hol- und Bringzone für „Elterntaxis“ angemeldet. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Rat dem Haushaltsentwurf der Verwaltung mit großer Mehrheit zustimmen wird.

Von Brigitte Neuschäfer

Der Vorschlag der Verwaltung, zirka 150 Meter vor der neuen Löwen-Grundschule im Brunsbachtal eine Hol- und Bringzone für Eltern einzurichten, die ihre Kinder mehr oder minder regelmäßig mit dem Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen, hat in der Öffentlichkeit aber auch innerhalb der Parteien für Diskussionsstoff gesorgt. Für die CDU war das der Anlass, am Dienstag in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses „Beratungsbedarf“ anzumelden.

In dem Fachausschuss standen eigentlich die Beratung und eine Beschlussempfehlung zum städtischen Haushalt für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Die neue Hol- und Bringzone ist nur einer von sehr vielen Ausgabepositionen in diesem Haushalt. Weil die CDU in diesem Punkt aber noch Klärungsbedarf sieht, wurden die gesamte Haushaltsdebatte und der Beschluss zum Etat auf die Ratssitzung am Dienstag, 22. Februar, vertagt.

Unabhängig von der Debatte um die Zone für die „Elterntaxis“ und die damit verbundenen Ausgaben ist davon auszugehen, dass der Rat dem Haushaltsentwurf der Verwaltung mit großer Mehrheit zustimmen wird. Danach wird die Stadt im laufenden Jahr knapp 36,1 Millionen Euro an Erträgen einnehmen und gut 38,8 Millionen Euro ausgeben. Unterm Strich wird also erneut ein Defizit stehen – konkret gut 2,7 Millionen Euro. Um diesen Fehlbedarf auszugleichen, ist wieder ein Rückgriff auf das Eigenkapital der Stadt notwendig. Nach den Zahlen im Haushaltsentwurf wird das bis zum Jahresende auf knapp 27,9 Millionen Euro sinken. Zum Vergleich: Ende 2020 hatte es noch bei 32,3 Millionen Euro gelegen, zum Ende des vorigen Jahres bei 30,6 Millionen Euro.

Ein Ende des Kapitalverzehrs ist nicht abzusehen, denn auch für 2023 geht Stadtkämmerin Isabel Bever von einem Haushaltsdefizit in Höhe von knapp 2,1 Millionen Euro aus, das aus dem Eigenkapital gedeckt werden muss. Für 2024 wird dann mit einem Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen im städtischen Haushalt gerechnet – so sieht es auch das Haushaltssicherungskonzept vor. Schon 2025 ist dann aber wieder mit einem defizitären Haushalt zu rechnen und also auch mit dem weiteren Verbrauch von Eigenkapital.

Raus aus der Haushaltssicherung und ein Jahr später gleich wieder rein? Die Frage, wie das alles weitergehen soll, konnte auch Isabel Bever jetzt im Fachausschuss letztlich nicht beantworten. Sie verwies auf das Land Nordrhein-Westfalen und dessen Pflicht, Lösungen zu finden auf der Suche nach strukturellen Verbesserungen der Finanzausstattung von Städten und Gemeinden. Bever: „Der Kuchen für die Kommunen ist einfach nicht groß genug.“ Überall in NRW kämpfen Städte und Landkreise mit defizitären Haushalten und sehen ihr Eigenkapital schwinden.