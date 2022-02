Feuerwehr in Meerbusch : Dachstuhlbrand in Alt Schürkesfeld

Dachstuhlbrand in Alt Schürkesfeld

Strümp Beide Bewohner konnten mit ihrem Hund das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr rettete einen Hasen aus dem brennenden Gebäude.

(RP) Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Meerbusch gegen 18.30 Uhr zu einem Brand nach Meerbusch Strümp in das Wohnviertel Alt Schürkesfeld gerufen. Was zunächst als unklare Rauchentwicklung gemeldet wurde entwickelte sich bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte mit zunehmender Rauchentwicklung im Dachstuhl eines Einfamilienhauses zu einem Großbrand. Zunächst leitete die Feuerwehr eine Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes ein und bereitete parallel einen Löschangriff über die Drehleiter vor. Nachdem sich die Flammen rasant auf einen Großteil des Dachstuhls ausgebreitet hatten, wurde der Atemschutztrupp wieder aus dem Gebäude abgezogen und der Band vom Korb der Drehleiter durch die Öffnungen der heruntergefallenen Ziegel gelöscht. Weitere Strahlrohre wurden von der Rückseite des Gebäudes aus dem Garten eingesetzt.