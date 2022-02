Ratinger Einsätze : Turbulenter Abend für die Feuerwehr

Ratingen Es gab zwei Einsätze kurz hintereinander – und zwar in Schwarzbach und in Lintorf.

(RP) Zwei größere Einsatze hielten die Feuerwehr am Montagabend in Atem. Zunächst musste man um 19.04 Uhr zu einem Kaminbrand nach Schwarzbach zum Ilbeckweg ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte man eine sehr starke Rauchentwicklung mit Funkenbildung aus einem Kamin eines Einfamilienhauses erkennen. Die Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. Beim Erkunden konnte festgestellt werden, dass im oberen Bereich des Schornsteins Ablagerungen im Kamin brannten.

Um 19.59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz nach Lintorf alarmiert. Dort sollte ein Sicherungskasten in einer Doppelhaushälfte brennen. Da die Berufsfeuerwehr noch im Einsatz in Schwarzbach gebunden war, alarmierte die Kreisleitstelle Mettmann daraufhin die Löschzüge Lintorf und Ratingen Mitte sowie den A-Dienst und die Führungsgruppe zum Besetzen des Einsatzleitwagens. Nachdem der erste Löschzug an der Einsatzstelle eingetroffen war, wurde ihnen mitgeteilt, dass der Brand bereits durch den Nachbarn abgelöscht worden war. Der Sicherungskasten unterhalb einer Treppe hatte gebrannt.