Bedburg-Hau : Brand im Sanitärbereich einer Senioreneinrichtung

Großeinsatz in einer Senioreneinrichtung in Bedburg-Hau. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Am Donnerstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem Einsatz in einem Wohnbereich ausrücken. Es wurde niemand verletzt.

Zu einem Brand in einer Senioreneinrichtung an der Kalkarer Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve am Donnerstagabend alarmiert.