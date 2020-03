Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Ehrenamtliche Helfer für die Jugendarbeit gesucht

Hückeswagen Simone Muth, diie neue Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde, plant eine Kinderbibelwoche.

Simone Muth ist seit dem 1. September Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde. Seitdem hat die 34-Jährige aus Düsseldorf eine Menge neuer Angebote für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde auf die Beine gestellt. Als Nächstes steht nun die Kinderbibelwoche in der Karwoche von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, an, die sich besonders an Kinder von sechs bis zwölf Jahren richtet. „Wir haben die biblische Geschichte der Wanderung nach Emmaus ausgewählt. Darin gehen zwei Jünger nach der Kreuzigung Jesu von Jerusalem nach Emmaus. Auf dem Weg erscheint den beiden der auferstandene Jesus“, sagt Simone Muth. Die Erzählung aus dem Neuen Testament wurde in eine spannende Detektivgeschichte verpackt: „Der geheimnisvolle Dritte: Detektiv Pfeife und die Jesusleute von Emmaus“, lautet der Titel.