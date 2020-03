Hückeswagen : Zwei verletzte Frauen bei Motorradunfall an der Bever

Zwei verletzte Frauen bei Motorradunfall an der Bever

Der erste Unfall der gerade erst begonnenen Motorradsaison passierte am Sonntag oberhalb der Bever-Talsperre. Foto: Heike Karsten

Großberghausen Die Motorradsaison hat gerade erst angefangen, da gab es am Sonntagnachmittag schon den ersten Unfall mit Bikes und zwei verletzten Motorradfahrerinnen.

Bei einem Unfall auf der K 12 oberhalb der „Beverklause“ am Campingplatz, an dem zwei Motorräder und ein Auto beteiligt waren, wurden am Sonntagnachmittag zwei junge Frauen verletzt. Die beiden Remscheiderinnen mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.