Hückeswagener Wetter : Doppelt so viel Regen im Februar wie üblich

Hückeswagen So mancher mag vom Regen der vergangenen Wochen genervt sein, immerhin kommt er aber der Natur – vor allem den ausgetrockneten Waldböden – und den Talsperren zugute. Die Auswertungen des Wupperverbands ergab zudem, dass der zurückliegende Februar der regenreichste seit 18 Jahren gewesen ist.

Am meisten im Verbandsgebiet regnete es in Radevormwald, wo an der Kläranlage 245 Liter gemessen wurden – das langjährige Mittel beträgt gerade einmal 100 Liter. An der Bever-Talsperre in Hückeswagen fielen im Februar 220 Liter Regen pro Quadratmeter – üblich sind dort im Durchschnitt 103 Liter. Allerdings waren die diesjährigen Niederschlagsmengen nichts im Vergleich zu 2002, als in Hückeswagen 328 Liter vom Himmel kamen. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen waren es im Februar 159 Liter, was 78 Liter mehr waren als im Durchschnitt.