Hückeswagen : Kabarettistin Angelika Beier witzelt über den Sex im Alter

Hückeswagen 90 Minuten lang den Alltag und die Sorgen vergessen und mal wieder richtig lachen – das konnten die Zuschauer am Samstagabend im Kultur-Haus Zach. Kabarettistin Angelika Beier war es gelungen, die Zuschauer mit ihrem Programm „Höhepunkte: Zwischen Sex und 60“ zu fesseln und in ihre Welt zu entführen.

Angelika Beier schlüpfte in mehrere Rollen, wie die von Fannys Freundin Gisa aus Giesing, die inspiriert vom dem Buch „50 Shades of Grey“ Fesselspiele mit ihrem Ehemann testete, bei dem sie sich „dermaßen verwurschtelten, dass nur noch die Feuerwehr sie retten konnte“. Aufgeben war dennoch keine Option. So lautete ihr Rat: „Zum Workshop ‚Fesseln leicht gemacht’ bitte warme Socken und Stricke mitbringen.“ Tante Else berichtete von ihrer Vorliebe zu Callboys und den angesagten Sex-Hotlines, und die runderneuerte Russin Katica erzählte von ihren mitunter beschwerlichen Reisen: „Für einzelne Körperteile brauche ich eine zusätzliche Einfuhrgenehmigung am Flughafen.“