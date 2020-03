Hückeswagen und das Coronavirus : Bürgerbad schließt, Sport wird eingestellt

Seit Sonntag und voraussichtlich bis nach den Osterferien ist der gesamte Bade- und Saunabetrieb im Bürgerbad eingestellt. Das traf als Erste alle Kinder, die am Sonntag zum Toben auf der Mattenbahn gekommen waren. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Das öffentliche Leben wird auch in Hückeswagen wegen der Coronakrise immer mehr eingeschränkt. Über das Wochenende wurden weitere Schließungen und Absagen bekanntgegeben. Hier ein Überblick.

Als ob ein Dominostein umgekippt wäre, der nun viele weitere Steine mit sich reißt, wird in der Schloss-Stadt eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt oder verschoben. Zudem sind viele Bereiche des Alltags eingeschränkt.



Was tut sich bei der Stadtverwaltung? Das Bürgerbad ist seit Sonntag geschlossen, der Bade- und Saunabetrieb ruht voraussichtlich bis Ende der Osterferien. Erste Betroffene dieser kurzfristig am Samstag gefällten Entscheidung waren die Kindern, die am Sonntag zum Toben auf der Mattenbahn kommen wollten. Thomas Nebgen, einer der Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH, teilte mit: „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und wünschen allen unseren Gästen vor allem Gesundheit.“

Info Hückeswagen und Rade aktuell nicht betroffen Neuinfektionen Seit Samstagabend gibt es sieben neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet, wie Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilt. Die Betroffenen befänden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. „Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises ermittelt die Kontaktpersonen und wird sie über die notwendigen Maßnahmen informieren.“ Positiv getestet Insgesamt sind im Oberbergischen Kreis bisher 26 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. „Davon konnten zwei Personen zwischenzeitlich gesund aus der Quarantäne entlassen werden“, berichtet Jessica Schöler. Betroffene Kommunen Die bestätigen, aktuell infizierten Fälle stehen im Bezug zu diesen oberbergischen Kommunen: Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Nümbrecht, Reichshof und Wipperfürth. www.obk.de/coronavirus

Bei der Stadtverwaltung ist der Krankenstand laut Bürgermeister Dietmar Persian nicht höher als üblich um diese Jahreszeit. Zwar seien einige Kollegen an „normalen“ Erkältungen oder der Grippe erkrankt, niemand aber am Coronavirus. „Vorsorglich sind jedoch zwei Mitarbeiter in Quarantäne“, berichtete er. Sie seien nicht krank, aber aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt. Zudem würde überlegt, wie Mitarbeitern geholfen werden könnte, die Kinder haben und wegen der ab heute, Montag, beginnenden Schul- und Kindergartenschließung keine Betreuungsmöglichkeiten haben. „Wenn’s nicht anders geht, können sie ihre Kinder mitbringen“, nannte Persian eine Alternative.



Welche Veranstaltungen sind abgesagt? Nun hat es auch das Kultur-Haus Zach „erwischt“, das seine Veranstaltungen eigentlich über die Bühne bringen wollte. Doch ein Erlass des Landesgesundheitsministeriums von Samstag hat dem einen Riegel vorgeschoben, denn nun sollen auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern nicht mehr stattfinden. „Wir haben daher zunächst bis Ende März keine Veranstaltung mehr“, berichtete Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Während am Samstagabend noch Kabarettistin Angelika Beier vor 40 Besuchern ihr Programm vorstellen konnte – „wir haben sogar einige Karten an der Abendkasse verkauft“ –, gab es am Sonntag keine Diashow über das „wilde Namibia“. Die soll nun am 20. September nachgeholt werden. Die für den 22. März vorgesehene Norwegen-Diashow wird auf den 19. Juli verschoben, und für das Konzert „Wandering Souls“ vom 27. März wird derzeit noch nach einem neuer Termin gesucht.

Kurzfristig abgesagt wurde die Grill-Meisterschaft bei „Vöpels Greenhouse“, die für vorigen Samstag geplant war. Die Schachspielgemeinschaft Hückeswagen wollte am Montag, 23. März, eigentlich ihr Schachturnier um das „Goldene Weberschiffchen“ starten, verschiebt das jetzt aber auf unbestimmte Zeit. „Viele unserer Teilnehmer gehören zu der Risikogruppe“, berichtete Lothar Schnell vom Organisationsteam. „Deshalb wäre es unverantwortlich, das Turnier durchzuführen.“ Der für Freitag, 20. März, vorgesehene historische Lichtbildvortrag des Bergischen Geschichtsvereins zum Thema „Peterstraße“ wird laut Vorsitzender Iris Kausemann auf den 29. Mai verschoben.



Wie sieht’s mit dem Sport aus? „Um die Ausbreitung des Coronavirus’ zu verlangsamen und in Verantwortung für seine Mitglieder und Mitarbeiter mit Angehörigen hat der Vorstand des ATV Hückeswagen beschlossen, den Sportbetrieb, ab sofort bis zum Ende der Osterferien ruhen zu lassen“, teilte Vorsitzender Jörg von Polheim mit. Auch bleibe die Turnhalle auf dem Fürstenberg geschlossen. Der TBH hat seinen Sport- und Trainingsbetrieb eingestellt. „Vorläufig gilt das bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien“, berichtete Vorsitzender Michael Wolter. „Ich kann mich nicht erinnern, dass solch eine drastische Maßnahme schon einmal ergriffen werden musste“, schreibt er in einer Mail an die Mitglieder. „Aber es geht um das Allgemeinwohl und insbesondere um unsere Sportler und natürlich um Eure Gesundheit.“

Der Schützenverein stellt seinen Schießbetrieb auf dem Schießstand bis auf Weiteres ein. Das Gleiche gilt für den Sportbetrieb beim TV Winterhagen – bis 5. April soll nicht trainiert werden. Die DLRG setzt mit ihrer Schwimmausbildung bis einschließlich der Osterferien (6. bis 18. April) aus, teilt die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Carina Teckentrup, mit. Ob die Ortsgruppe ihren Betrieb ab dem 23. April wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch unklar.



Was ist mit Jahreshauptversammlungen? Der RSV 09 Hückeswagen sagte am Freitagnachmittag seine für den Abend geplante Mitgliederversammlung kurzfristig ab. Und der Hegering verschob seine für den 3. April vorgesehene Versammlung, auf der ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollte, auf unbestimmte Zeit. Auch die für den 27. März angesetzte Jahreshauptversammlung des TVW wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.