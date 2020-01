Schützenverein : Schützen feiern Winterfest

Hückeswagen iele Freunde und Vertreter befreundeter Schützenvereine waren zu Gast.

Der große Saal im Kolpinghaus war am Samstagabend fest in Schützenhand. „Schon seit vielen Jahrzehnten feiern wir immer am letzten Samstag im Januar unser traditionelles Winterfest“, sagte Schützen-Vorsitzender Stefan Lorse. Gefeiert wurde mit vielen Freunden und Vertretern befreundeter Schützenvereine bei viel Musik und Tanz.