Auswanderer aus Hückeswagen : Australien-Auswanderer erleben Buschfeuer

Die Buschbrände im australischen Süden richteten immensen Schaden an und töteten viele Menschen und mehr als eine Milliarde Tiere. Foto: dpa/Glen Morey

Bella Vista Renate und Wolfgang Kohnertz leben in Bella Vista nahe Sydney und merken die Auswirkungen der verheerenden Buschfeuer.

Wenn Wolfgang Kohnertz vom Balkon seiner Wohnung in einem Hochhaus in Bella Vista, einem Vorort der australischen Metropole Sydney, in die Ferne schaut, kann er die Auswirkungen der Buschfeuer umgehend ausmachen. „Normalerweise können wir etwa 15 Kilometer weit gucken“, sagt der 74-Jährige, der vor gut 53 Jahren nach Australien ausgewandert ist (s. Info-Kasten), im Telefonat mit unserer Redaktion. „Jetzt ist es nur einen Kilometer, denn der Himmel ist voller Rauch.“

Momentan herrscht in Australien, auf der anderen Seite der Welt und der südlichen Hemisphäre, zwar Sommer. Und heiß war es dann schon immer. Momentan aber sind die Temperaturen unerträglich: Werte von mehr als 40 Grad sind keine Seltenheit, aktuell sind es in dem Wohnort von Wolfgang und Renate Kohnertz 43 Grad. „Um Mitternacht haben wir hier immer noch 30 Grad“, berichtet der 74-Jährige.

Wolfgang und Renate Kohnertz wanderten vor mehr als 50 Jahren nach Australien aus. Foto: Kohnertz

Info Von Hückeswagen ans andere Ende der Welt Anfänge Als 22-Jähriger reist der Hückeswagener Wolfgang Kohnertz im Mai 1967 nach Australien, weil das Land Handwerker braucht. Drei Tage nach seiner Ankunft in Sydney arbeitet der gelernte Reparaturschlosser bereits in einer Fabrik, die Stricke herstellt. Von 1969 bis 1971 ist er bei einer Möbelfirma beschäftigt. Imperium Dort kommt ihm die Idee, sich selbstständig zu machen. So baut Kohnertz im Umkreis von 100 Kilometern um Sydney sechs Möbelgeschäfte auf, die er inzwischen verpachtet hat. Darunter eins an seinen Sohn. Privat Seine spätere Frau Renate lernt er als 17-Jähriger in deren Heimatstadt Halver kennen. Im Juli 1967 – gerade 21 und damit volljährige geworden – reist sie ihrem Freund hinterher. Das Paar heiratet am 21. Oktober 1967 in Sydney. Seit 1971 sind die Eheleute australische Staatsbürger.

Direkt bei ihnen wird es kaum brennen. Es gibt zwar einige Bäume, aber keine großflächigen Wälder. Und zudem einen kleinen See. Allerdings gab es in der vorigen Woche einen größeren Feuerwehr-Einsatz in dem Teil Sydneys, in dem das bergisch-märkische Ehepaar, das seit fast 50 Jahren die australische Staatsbürgerschaft besitzt, viele Jahre ein eigenes Anwesen hatte. Das hatte es zwar vor sieben Jahren verkauft, ist aber immer noch dessen ganzer Stolz. Denn in dem großen Garten hatte Kohnertz nicht nur viele und unterschiedliche Bäume angepflanzt, dort gab es auch eine Nachbildung des Hückeswagener Stadtpark-Teichs – Entenhäuschen inklusive. Auf dem Grundstück, das an sein ehemaliges grenzt und etwa ein Kilometer entfernt ist, brannte es jetzt. Als die Kohnertz’ davon erfuhren, fuhren sie direkt die etwa 30 Kilometer dorthin, wie der 74-Jährige erzählt.

In diesem Fall gab’s wenigstens ein Happy-End: Die Feuerwehr hatte das Feuer in den Griff bekommen. Allerdings musste die Grundstückseigentümerin mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie sich bei ihrem Kampf gegen die Flammen offenbar völlig verausgabt hatte. Andere Australier hatten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht so viel Glück: Viele verloren ihr ganzes Hab und Gut bei den Bränden, einige auch ihr Leben. Außerdem schätzen Experten, dass über eine Milliarde Tiere in den Feuern und durch den Rauch ums Leben gekommen sind.