Klingelnberg in Hückeswagen : Ein Jubilar war gleich 50 Jahre im Unternehmen

Hückeswagen Die Firma Klingelnberg ehrte Mitarbeiter für ihre längjährige Tätigkeit im Unternehmen.

Ende des Jahres ist Konrad Sikora in den Ruhestand gegangen. Wohlverdient, wie die Firmenleitung von Klingelnberg am Freitagabend bei der Jubilarfeier im Haus Kleineichen betonte. Sein ganzes Berufsleben hatte Sikora zuvor bei Hückeswagens größtem Arbeitgeber verbracht und alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Er startete 1969 seine Karriere bei Klingelnberg mit der Ausbildung zum Dreher, die er 1972 abschloss und bis 1980 ausübte. Dann wurde er als technischer Angestellter in der Arbeitsvorbereitung übernommen und leitete die Programmierabteilung. Ab 2014 arbeitete er in der Antriebstechnik.