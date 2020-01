Neue Betreuungsform in Hückeswagen : Hier entsteht der Waldorfkindergarten

Info

Grundsteinlegung Die offizielle Grundsteinlegung ist auf Freitag, 14. Februar, terminiert. Bis dahin soll die Bodenplatte gegossen und der erste Mauerstein gesetzt sein. Nicola Nocon drückt auf die Tube.

Betreuung Die Betreuungszeit in der „Zwergenbande“ soll zwischen 7.30 und 16.30 Uhr liegen, es wäre aber auch 7 bis 16 Uhr möglich. Hierzu soll es unter den Eltern nach dem Anmeldeverfahren eine Bedarfsabfrage geben.

Kochen Die „Zwergenbande“ sucht noch dringend Köchinnen, denn in der neuen Einrichtung wird jeden Tag frisch und in Bioqualität gekocht. „Wir suchen liebevolle Hände zur Unterstützung, das müssen aber keine gelernten Kräfte sein“, sagt die künftige Leiterin Nicola Nocon.

Parkplätze Am künftigen Waldorfkindergarten an der Ewald-Gnau-Straße sind einige wenige Parkplätze direkt an der Einrichtung vorgesehen, weitere am Bolzplatz oberhalb und auf dem Schotterparkplatz unterhalb.

Gruppen Fest steht, dass die erste Gruppe für 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren konzipiert wird, die Zusammensetzung der zweiten Gruppe mit ebenfalls 20 Kindern richtet sich nach Anmeldung, Alter und Stundenkontingenten. Hier laufen noch Gespräche mit dem Kreis.

Termin Nach der Grundsteinlegung am 14. Februar wird sich der Elternverein beim „Bergischen Tauschrausch“ des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV) am 25. April auf dem Gelände des Wertstoffhofs, An der Schlossfabrik, präsentieren.