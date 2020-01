Hückeswagen : Abschied nach 25 Jahren

Hückeswagen Natalie Küpper vom Awo-Kindergarten Dierl wird Leiterin einer neuen Kita in Remscheid.

Für Natalie Küpper ist es ein Abschied, der sie nicht kalt lässt. Auch wenn das, was vor ihr liegt, schön und herausfordernd ist. Die 49-Jährige war in den vergangenen 25 Jahren Erzieherin im Awo-Familienzentrum Margarete Starrmann an der Montanusstraße. Die Remscheiderin hat somit eine Generation Hückeswagener Kinder auf den ersten Wegen ins Leben begleitet. Jetzt neigt sich diese Zeit für sie dem Ende zu, denn nach den Sommerferien wird sie einer neuen Einrichtung in Remscheid als Leitung vorstehen. „Ich werde die neue Kita an der Oststraße im Südbezirk Remscheids leiten, die derzeit von der Stadtsparkasse Remscheid gebaut wird. Träger wird der Verein ‚Die Verlässliche‘, der in der Stadt seit vielen Jahren in der offen Ganztagsbetreuung aktiv ist“, erzählt Natalie Küpper.