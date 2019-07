Hückeswagens größtes Unternehmen : Klingelnberg zeigt intelligente Technologie auf Messe

Mit der Viper 500 MFM steigt Klingelnberg in den Bereich der Zykloidenverzahnungen und damit in die Welt der Robotik ein. Foto: Klingelnberg

Hückeswagen Vom 16. bis 21. September wird Hückeswagens größtes Unternehmen seine Neuheiten auf der EMO Hannover 2019 vorstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das auf Zahnrad- und Getriebetechnologie spezialisierte Maschinenbauunternehmen Klingelnberg feiert im September auf der EMO Hannover 2019 mehrere Premieren: Mit der Multifunktionsmaschine Viper 500 MFM steigt das größte Hückeswagener Unternehmen in den Markt der Zykloidenverzahnungen ein „und setzt damit in der Roboterindustrie neue Maßstäbe in Sachen Effizienz“, berichtet Marketing-Leiterin Sandra Küster. Das gelinge auch der Kegelrad-Schleifmaschine G 35. „Mit ihr hebt die Herstellung von Verzahnungen für die Luftfahrt richtig ab“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Weitere Messe-Höhepunkte seien die Speed Viper2 80, das Präzisionsmesszentrum P 26 mit der integrierten optischen Messtechnik sowie die P 16 für Komplettmessung an Wälzlagern einschließlich Rauheitsmessung.

Das Who ist Who der internationalen Werkzeugmaschinen-Industrie kommt vom 16. bis 21. September wieder auf der EMO Hannover 2019 zusammen. Auf der Weltleitmesse der Metallbearbeitung präsentieren sich dann laut Veranstalter noch mehr Aussteller als in den vergangenen Jahren. Darunter wird dann auch Klingelnberg sein: Der Hückeswagener Maschinenbauer will diese Plattform getreu dem Messemotto „Smart technologies driving tomorrow‘s production“ (intelligente Technologien für die Produktion von morgen) nutzen, um mit innovativen Pionierleistungen zu begeistern.

Dabei überrascht der Verzahnungsspezialist insbesondere mit der Erschließung eines neuen Marktes, den Zykloidenverzahnungen, teilt Sandra Küster mit. In diesen Bereich steigt das Unternehmen mit der Viper 500 MFM ein und eröffnet so der Roboterindustrie neue Perspektiven. Auch für den Bereich der Luftfahrt hat Klingelnberg mit der G 35 eine Neuheit am Start, „die mit Blick auf die Effizienz sicherlich Impulse geben wird“. Denn das neue Maschinenkonzept für das sogenannte Fünfschnittverfahren hebe mit seinem weiterentwickelten Doppelspindelkonzept die Produktionsprozesse in diesem Bereich auf ein neues Niveau, heißt es in der Pressemitteilung.

Während die EMO in diesem Jahr mit dem neuen Ausstellungsbereich „IoT“ in der Produktion den Anspruch unterstreicht, sich als Plattform für die Vernetzung in der Produktion zu positionieren, hat Klingelnberg bereits diverse Lösungen im Gepäck, mit denen sich Industrie-4.0-Prozesse in der Produktion einfach und effektiv umsetzen lassen. Sandra Küster: „Zur kompletten Innovationsoffensive von Klingelnberg können sich Besucher auf der EMO in Halle 26, Stand B110, informieren. Die Mitarbeiter vor Ort freuen sich auf interessante Fachgespräche und anregende Diskussionen.“

(büba)