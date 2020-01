Fußballturnier des SC Heide : Fußballer setzen klares Zeichen gegen Rassismus

Hückeswagen Eine tolle Stimmung herrschte am Samstag bei der „Winteredition“ des Wupperpokals in der Mehrzweckhalle. Zwölf Mannschaften kämpften bei dem Jux-Turnier um die beliebte Trophäe. Der SC Heide als Gastgeber hatte gleich vier eigene Mannschaften gestellt.

Dabei kämpft der Klub offensiv gegen jeglichen Rassismus. Das wurde am Samstag in der Sporthalle auf den ersten Blick deutlich: „Kein Platz für Rassismus und Gewalt“ lautete die Aufschrift eines großen Banners, unter das sich ausnahmslos alle Mannschaften zu einem Gruppenbild aufstellten.

Zuschauer wie auch Turnierteilnehmer standen geschlossen hinter dem gastgebenden Verein: „Der TuS Egen und der SC Heide teilen die gleichen Ansichten und engagieren sich gemeinsam gegen Rassismus“, betonte Paul Völkel, der beim Egener Verein spielt, aber mit der Bürogemeinschaft „Dynamo Tresen“ beim Wupperpokal teilnahm. „Rassismus geht überhaupt nicht“, sagte RSV-Trainer Okan Keskin. Wenn eine Einzelperson so etwas mache, könne man nicht alle dafür bestrafen. Kevin Zrock, Vorsitzender des SC Heide, fiel es immer noch schwer, diesen rufschädigenden Vorwurf auf sich und seinem Verein sitzen zu lassen. „Wir haben das Urteil so hingenommen, weil es am einfachsten war. Ich wäre aber gerne weiter dagegen vorgegangen“, gab er zu. Der SC Heide habe sich Anti-Rassismus praktisch auf die Fahnen geschrieben und das auch in seiner Satzung verankert. Es müsse generelle Aufklärungsarbeit geleistet werden, weshalb die Fußballer ein Festival mit Musik und Infoständen zum Thema „Toleranz“ planen.