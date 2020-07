Nachhaltigkeit in Hückeswagen : Nun kommt der „Mini-Tauschrausch“

Nachhaltigkeit in Hückeswagen

Hückeswagen Am Samstag, 12. September, gibt’s auf dem Hückeswagener Wertstoffhof des BAV, An der Schloßfabrik 32, Gebrauchtes, aber durchaus noch Funktionstüchtiges. Der „große“ Tauschtag ist dann für den 21. April 2021 geplant.

Eine große Tauschaktion von gut erhaltenen Dingen, die ansonsten im Müll gelandet wären, war eigentlich für Samstag, 25. April, auf dem Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schloßfabrik, geplant. Unter dem Motto „Nix kütt fott!“ waren bereits seit Mitte Dezember die entsprechenden Tauschobjekte gesammelt worden – und dann machte auch dieser Veranstaltung die Corona-Pandemie den Garaus. Nun ist der „Bergische Tauschrausch“ auf dem Hückeswagener Wertstoffhof für den 21. April 2021 geplant, teilt Stefanie Heymann von der Stadt mit.

Um die Wartezeit bis dahin etwas zu verkürzen, „wurde an einer den aktuellen Anforderungen entsprechenden Kleinausgabe des Veranstaltungsformates gearbeitet“: Für Samstag, 12. September, 14 bis 17 Uhr, ist An der Schloßfabrik ein „Mini-Tauschrausch“ vorgesehen. Die Besucher haben dann die Möglichkeit, die bis dato abgegebenen Gegenstände anzuschauen und nach Belieben mitzunehmen. Auch können weitere gebrauchte Dinge abgegeben werden. Veranstalter sind auch dann der BAV und die Stadtverwaltung, die darauf achten werden, dass die Hygiene- und Sicherheitsstandards, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten, eingehalten werden.

Der Fernseher ist schon ein paar Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik? Fort damit. Der Toaster hat den Geist aufgegeben? Zum Elektroschrott. Das T-Shirt ist schon dreimal getragen worden? In den Müll und ein neues gekauft. Wirklich nachhaltig ist das nicht, wie die Gesellschaft heutzutage mit ihren Dingen umgeht – aber es gibt nunmal auch immer wieder schöne, neue Sachen zu kaufen. Doch auch die vermeintlich alten, defekten und unmodern gewordenen Gegenstände sind häufig noch gut oder reparierbar und daher immer noch nutzbar. Das wollen Stadt und BAV mit dem „Bergischen (Mini-)Tauschrausch“ deutlich machen. „Die Veranstaltung soll die Menschen dazu anregen, ausgemusterte Gegenstände nicht wegzuwerfen, sondern weiterzugeben, um ihnen die Chance auf eine Weiter- bzw. Neuverwendung zu geben“, erläutert Stefanie Heymann.

Weiterhin haben die Bewohner von Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth immer dienstags von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, nicht mehr benötigte, aber dennoch brauchbare Gegenstände auf dem Wertstoffhof, An der Schloßfabrik 32, abzugeben. „Da die Aktion seit Jahresbeginn so gut angelaufen ist, steht dort bereits ein zweiter Container zur Verfügung, in dem ein Mitarbeiter des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands die abgegebenen Gegenstände einlagern“, berichtet Stefanie Heymann.