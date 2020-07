Hückeswagener Künstler stellt aus : Blick in eine finstere Zukunft

Hückeswagen Noch bis Sonntag ist die erste Ausstellung des Künstlers Sven Raik Bernick zu sehen. An und in der ehemaligen roten Fabrik An der Fuhr präsentiert der Hückeswagener sich und seine Werke in seinem Atelier – und auch Arbeiten seiner Freundin Ute Tietze.

Der Hof an der ehemaligen roten Fabrik An der Fuhr ist normalerweise abgesperrt, nicht so aber von Donnerstag bis zum kommenden Sonntag. Denn in dieser Zeit präsentiert der junge Hückeswagener Künstler Sven Raik Bernick sich und seine Werke in seinem Atelier – und, zusammen mit Arbeiten seiner Freundin Ute Tietze, auch im Innenhof. An diesen vier Tagen gewährt der 26-Jährige, der erst seit Februar in der Schloss-Stadt lebt und arbeitet, einen Einblick in seine Kunst. Unter dem Titel „Maßnahme X“ wirft er einen Blick in eine dystopische (finstere) Zukunft, in der die Frage nach dem künftigen Leben der Menschheit gestellt und, zumindest aus Künstler-Perspektive, auch beantwortet wird.