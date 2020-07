Hückeswagen : Für Martinszüge und Karneval noch keine konkreten Pläne

Hückeswagener Brauchtum Auch wenn’s erst Sommer ist, macht sich doch so mancher bereits Gedanken über den herbst und Winter – vor allem über die Veranstaltungen, die traditionsgemäß dann anstehen. Denn die Corona-Krise bringt sie jetzt in Gefahr.

Noch weiter in der Ferne liegt der Karneval, für den in Hückeswagen die Kolpingsfamilie verantwortlich ist. Während etwa die Vereine in Köln vor Problemen stehen, weil die Künstler für die kommende Session bereits gebucht sind, aber noch niemand weiß, ob sie in Corona-Zeiten überhaupt auftreten können, ist man in der Schloss-Stadt gelassen. So sagt Kolping-Sprecher Heinz Pohl: „Wir planen erstmal, als würde Karneval stattfinden.“ Ihr Vorteil sei es, dass sie alle Veranstaltungen mit eigenen Kräften organisieren und daher mit keinem Künstler Verträge schließen müssten. Sollte Karneval ausfallen, wäre das aber vor allem für den Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ schade, „wenn die Kinder nicht am Straßenrand stehen könnten“. Für diesen Fall kündigt Pohl jedoch an, „dass wir eine kreative Lösung finden werden“.