Freiwilliger „Frühjahrsputz“ in Hückeswagen : „Aktion saubere Stadt“ wieder an einem Tag

Auch Vereine mit: 2018 etwa waren die „Saubermänner“ des Footballklubs ASC Phoenix beim „Frühjahrsputz“ dabei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der gemeinsame „Frühjahrsputz“ von Stadt und BAV ist für Samstag, 2. April, vorgesehen. Anmeldungen von freiwilligen Helfern nimmt Anja Kölsch vom Bauamt entgegen.

Im ersten Corona-Lockdown war sie ausgefallen, voriges Jahr war aus der eintägigen „Aktion saubere Stadt“ ein zweiwöchiger „Frühjahrsputz“ geworden. Eine Aktion, an der immerhin fast 300 Hückeswagener vom 20. März bis 3. April teilgenommen und die Schloss-Stadt so wieder ein Stückchen ansehnlicher gemacht hatten. Trotz des Erfolgs geht‘s in diesem Jahr jedoch wieder „zurück zu den Wurzeln“: Die gemeinsame „Aktion saubere Stadt“ von Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV) und Stadtverwaltung findet wieder wie gewohnt an nur einem Samstagvormittag statt — am Samstag, 2. April. Das teilt Anja Kölsch vom städtischen Bauamt mit, die die Veranstaltung organisiert.

„Mit dem ,Frühjahrsputz‘ in diesem Jahr wollen wir gemeinsam unsere schöne Schloss-Stadt vom ,wilden Müll‘ befreien und in neuem Glanz erstrahlen lassen“, erläutert sie. Der „Putztag“ beginnt um 10 Uhr an der Glashalle vor dem Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, mit einer kurzen Begrüßung der fleißigen Abfallsammler. Anschließend sollen in einem Zeitrahmen von etwa drei Stunden Abfälle im Stadtgebiet gesammelt werden, bevor dann gegen 13 Uhr – ebenfalls an der Glashalle – ein gemeinsamer Ausklang mit Würstchen, Getränken und einer Verlosung vorgesehen ist. Für diese Verlosung wird der BAV die Preise beisteuern.

Vom BAV werden die Teilnehmer mit Kunststoffsäcken, Handschuhen und Müllsammelzangen ausgestattet. Dessen Mitarbeiter nehmen auch die gesammelten Abfälle an verschiedenen Sammelstellen im Stadtgebiet entgegen und entsorgen sie über bereitgestellte Container der Firma Reloga.

In der Woche vor dem Aktionstag – zwischen dem 28. März und dem 1. April – werden auch die Schülerinnen und Schüler der Hückeswagener Schulen unterwegs sein und im Umfeld ihrer Einrichtungen und auf den angrenzenden Schulwegen wilden Müll einsammeln, berichtet Anja Kölsch. Gleichermaßen werden die Mitarbeiter des Wupperverbands in dieser Woche rund um die Vorsperre tätig sein sowie die Mitglieder des Hegerings die Abfälle in den Außenbereichen der Schloss-Stadt einsammeln. „Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird es in diesem Jahr zusätzlich ein kleines nachhaltiges Dankeschön für die treue Unterstützung und Hilfe geben“, verspricht Anja Kölsch. Das werden kleine Kräuter-Saatgutmischungen und voraussichtlich ein Apfel oder eine Banane als Stärkung für die Sammlung sein.

Wer bei der „Aktion saubere Stadt“ am 2. April dabei sein will, wird gebeten, sich im Vorfeld mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen, damit die „Putzkolonnen“ auf die jeweiligen Sammelbezirke verteilt werden können. Aber auch kurzentschlossene Abfall-Sammler sind willkommen.