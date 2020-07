Stadtmarketing Hückeswagen : Mit dem Chor essen gegangen und danach abkassiert

Hückeswagen In der zweiten Woche des Gastro-Gewinnspiels des Stadtmarketings zog Maskottchen „Hücki“ jetzt Stefanie Gotzmann-Hessel als Gewinnerin. Zwei weitere Gewinnchancen warten noch auf die Hückeswagener.

Als Vorsitzende der Chorgemeinschaft Modern Generation liegt Stefanie Gotzmann-Hessel das Wohl der Sängerinnen und Sänger am Herzen. Und da die momentan aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht proben können, besuchen einige Mitglieder stattdessen am eigentlichen Probentag im Wechsel verschieden Hückeswagener Restaurants. In der Vorwoche waren Stefanie Gotzmann-Hessel mit anderen Mitgliedern in Mikos Bistro & Restaurant am Bahnhofsplatz essen. Am Ende kam die stattliche Summe von 92,30 Euro zusammen. Und die wird jetzt vom Stadtmarketing übernommen, war die Vorsitzende von Modern Generation als zweite Gewinnerin von dessen Gastro-Gewinnspiels gezogen worden.