Interview mit Hückeswagener Schützenkaiser : „Das tut jetzt schon sehr weh“

Hückeswagen Dieses Wochenende wäre eigentlich das Schützenfest – das wurde aber wegen der Corona-Krise, wie so viele Großveranstaltungen, abgesagt. Schützenkaiser Gerd Happel ist darüber traurig – und nicht nur er.

Herr Happel, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an dieses Wochenende denken?

Gerd Happel Als die Absage des Schützenfestes kam, war die Vorbereitungsphase in vollem Gang. Das tut jetzt schon sehr weh. Wir haben aber immerhin das Schützenhaus in guter Tradition aufs Feinste hergerichtet – auch wenn dieses Jahr nicht, wie sonst, ein schönes Fest folgte.

Happel Ja, das kann man so sagen. Nicht nur wegen der Absage des eigenen Schützenfests, sondern auch, weil alle anderen Aktivitäten auch ausfallen. So haben wir in diesem Jahr keinen einzigen Aufzug bei befreundeten Schützenvereinen machen können.