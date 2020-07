Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Die Post-Mädchen von der Linde

Von der Landesstraße 68 aus hat man einen guten Überblick über die Ortschaft Dörpfelderhöhe. Foto: Heike Karsten

Dörpfelderhöhe In Dörpfelderhöhe lebt die Familie Post seit mehreren Generationen. Auch wenn sich der Name der Hofschaft wie auch der der Familie geändert hat, sind die Erinnerungen an die früheren Zeiten doch noch sehr lebendig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Die Bauzeichnung von 1911 besagt, dass das heutige Wohnhaus von Sigrid und Günther Selbach von Bauherr Julius Post in Linde gebaut wurde. Heute steht das alte Fachwerkhaus in Dörpfelderhöhe – und das, ohne jemals versetzt worden zu sein. Vielmehr wurde Linde um die Jahrhundertwende in die Hofschaft Dörpfelderhöhe umbenannt. Damit sollten Verwechslungen mit dem Hückeswagener Ortsteil Linde an der B 483 nahe Herweg und Zipshausen vermieden werden.

Dörpfelderhöhe liegt zwischen Scheideweg und Straßweg und teilt sich in eine Straßensiedlung und eine Hofschaft. Hier haben sich Erika und Hartmut Burghoff sowie Sigrid und Günther Selbach und ein Teil ihrer Nachkommen ein ländliches Idyll geschaffen. Mehrere Hektar Land, Wiesen und Wälder zählen dazu. Auf den Weiden grasen Pferde, die Enkelkinder naschen von den Himbeersträuchern. Erika (70) und Gisela (61) sind Schwestern und auf dem Bauernhof ihrer Eltern, Ilse und Emil Post, in Dörpfelderhöhe aufgewachsen. Der Hof ist bereits seit mindestens fünf Generation in Familienbesitz. Der ehemalige Name der Anwohnerinnen wie auch der frühere Ortsname hat sich eingeprägt. „Für die älteren Hückewagener sind wir immer noch die Post-Mädchen von der Linde“, berichten die Geschwister amüsiert.

Sigrid und Günter Selbach (l.) wohnen ebenso in der kleinen Hofschaft für Erika und Hartmut Burghoff. Foto: Heike Karsten

Info Womöglich mehr als 530 Jahre alt Geschichte Während Dörpfelderhöhe erst Ende des 19. Jahrhunderts als sogenannte Straßensiedlung entstand, gilt der Hof Linde als deutlich älter. Erstnennung Ein Hückeswagener Ort Linde wurde 1487 erstmals urkundlich erwähnt. In der Darlehnsliste für Herzog Wilhelm von Jülich-Berg ist ein „Wolekwy zo der Lynde“ aufgeführt. Es ist aber unklar, ob Linde bei Dörpfeld gemeint ist oder Linde aus der Nähe von Herweg. Bach Zwischen Dörpfeld und Dörpfelderhöhe entspringt der Dörpfelder Bach. Ein Zufluss der Kleinen Dhünn, die in die Große Dhünn-Talsperre mündet.

Früher bestand die Hofschaft aus den zwei Bauernhöfen der Familien Post und Schneider. Das alte Fachwerkhaus, das Julius Post – der Vater von Emil Post – 1911 bauen ließ, wurde modernisiert und hat mit den Jahren mehrere Anbauten erhalten. Ebenso wurde eine ehemalige Scheune in ein Wohnhaus umgebaut, in dem heute Erika und Hartmut Burghoff sowie Sohn Gordon mit seiner Familie leben. Eine ältere Scheune war am 10. August 1967 durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten und komplett abgebrannt. „Da auch das Telefon nicht funktionierte, bin ich bis nach Straßweg gelaufen, um die Sirene zu aktivieren und die Feuerwehr zu alarmieren“, erinnert sich Erika Burghoff.

Vier Bücher existieren noch, in denen ihre Mutter Ilse Post alle Ereignisse handschriftlich festgehalten hat. Zu lesen sind eigene Gedichte ebenso wie die aktuelle Wetterlage, die Ernteerträge, Rinderverkäufe, Feierlichkeiten und selbst die Krankheiten der Kinder bis zu den Überstunden der Enkel. Die Nachfahren wissen daher auch genau, dass 1964 der Hohlweg, der zur Hofschaft führt, erstmals geteert wurde. Im Herbst 1968 wurde die städtische Wasserleitung verlegt und im Juni 1969 angeschlossen. Zuvor gab es einen alten Brunnen und eine Wiesenquelle – das Pützchen – als Wasserlieferant.

Der Zusammenhalt der Nachbarschaft ist bis heute sehr gut. „Wir sind alle fast wie eine Familie“, betont Erika Burghoff und meint damit auch die ehemaligen Mieter und die beiden Jungs, die die Familie Selbach über die Gefährdetenhilfe Scheideweg bei sich aufgenommen hatte. Gefeiert wird zusammen – egal ob runde Geburtstage, Weihnachten oder die Hochzeitstage. Das Osterfeuer organisierte bis vor einigen Jahren die Landeskirchliche Gemeinschaft Scheideweg auf dem Weideland der Anwohner.

Auch Fremden wird hier mit Nächstenliebe begegnet. Sigrid Selbach und Erika Burghoff können sich noch an eine Begebenheit aus ihrer Kindheit erinnern: Der „Kölsche Wilhelm“, ein Landstreicher aus Köln, kam mehrfach bei der Familie Post vorbei. „Unser Vater fragte uns, ob der Tippelbruder mit uns Heiligabend feiern darf. Wir sagten zu, und so wurde er erstmal gebadet, damit er nicht so stank“, erzählen die Schwestern. Die Geschichte endete jedoch traurig: Am zweiten Weihnachtstag verließ der „Kölsche Willi“ die Familie und wurde noch am selben Tag im Eifgental totgefahren.

Emil Post war nicht nur ein Menschenfreund, sondern auch ein fleißiger Mann. Noch mit 70 Jahren arbeitete er für die Molkerei auf Provision und damit zwölf bis 16 Stunden am Tag. Dennoch war er nicht zu müde für lustige Streiche. So klebte er einmal das Plumpsklo mit Fliegenfänger-Streifen zu, die der nächste nächtliche Besucher des stillen Örtchens dann am Hinterteil kleben hatte. Oder er streute Sand auf die Pfannekuchen, die Oma Schneider zum Abkühlen auf den Fenstersims gestellt hatte.