Erste Turnierreihe startet im April : Darts boomt in Hamminkeln

Ulf Lange (v.l.), Rolf Lindau (Filialleiter für Hamminkeln), Hermann Terhorst, Michael Borkes-Bußhaus (Filialleiter für den Bereich Dingden), Thomas Wingerath und Volker Hohmann. Foto: Volksbank Rhein-Lippe

Hamminkeln Die Volksbank Rhein-Lippe unterstützt als Sponsor eine erste Turnierreihe, die Anfang April startet. Die Premiere in Loikum und der nächste Termin in Mehrhoog sind schon ausgebucht. Der Erlös geht an die Opfer der Ukraine-Krise.

Von Thomas Hesse

Aktuell boomt der Dartssport – auch in Hamminkeln. Vor zwei Jahren hatten Volker Hohmann und Hermann Terhorst die Idee, in der gerade wiedereröffneten Ehrenamts-Gaststätte Pollmann in Mehrhoog ein kleines Darts-Turnier zu veranstalten. 25 Teilnehmer waren am Start. Dartboards wurden selbst gebaut. Das Turnier war ein voller Erfolg, vergangenes Jahr folgte Wettbewerb Nummer zwei mit bereits 40 Teilnehmern, diesmal mit der Unterstützung des Loikumers Thomas Wingerath, der die Moderation übernahm. „Danach haben wir den Entschluss gefasst, in 2022 eine große Dart-Serie in Hamminkeln zu veranstalten“, sagte Hohmann bei einem Treffen mit dem Hauptsponsor, der Volksbank Rhein-Lippe. „Wir wollen den Darts-Sport in Hamminkeln fördern und gleichzeitig große Darts-Parties in den Ortsteilen anbieten“, sagte Wingerath, der zusammen mit Hohmann und Terhorst bereits drei Termine für 2022 festgelegt hat.

Den Erlös aus den Turnieren in Loikum und Mehrhoog stellen die Organisatoren den Opfern der Ukraine-Krise zur Verfügung. Das erste Turnier steigt am Samstag, 2. April, in der Bürgerhalle in Loikum. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt für die Besucher ist frei. „Das Turnier ist seit Monaten ausgebucht. Wir haben 48 Teilnehmer am Start“, berichtete Wingerath, der sich auf die sportlichen Leistungen, insbesondere aber auf eine große Darts-Party freut. „Wir rechnen mit einigen Zuschauern, die die typische Atmosphäre eines Darts-Events erleben wollen. Wir haben uns das bei den Weltmeisterschaften im Alexandra-Palace (Ally Pally) in London abgeschaut. Die Stimmung ist dort großartig. Wir werden das aber noch toppen und mit Musik- und Videoeffekts ein echtes Partyerlebnis bieten“, verspricht der Organisator. Leistungssportler werden nicht am Start sein. „Es ist uns wichtig, dass vor allem auch die lokalen Hobby-Spieler dabei sein können,“ so der Tenor. Hygienemaßnahmen werden berücksichtigt.

Die nächsten Termine stehen schon fest. Am 7. Mai steigt das Turnier in Mehrhoog, wieder in der Ehrenamts-Gaststätte Pollmann. Auch dieses Turnier ist bereits ausgebucht. Die 48 Startplätze waren binnen weniger Stunden vergeben. Im Ortsteil Dingden folgt am 17. September das dritte Turnier der Hamminkelner Darts-Serie in der Gaststätte Hoffmann. Die Anmeldung ist noch nicht freigeschaltet. Das große Finale wird dann Ende Oktober in Hamminkeln stattfinden. Der Termin steht noch nicht fest, wird aber vom Organisator dieser Veranstaltung, Christian Schaffeld, bald bekannt gegeben. Die Firma KSN GmbH hat dafür die Betriebshalle zur Verfügung gestellt. Die Veranstalter haben für dieses Turnier 96 Startplätze geplant. „Das wird ein ganz großes Darts-Event. Hamminkeln wird spätestens nach diesem Turnier in der Darts-Szene bekannt sein“, ist sich Thomas Wingerath sicher. „Mich hat die Idee einer Dart–Serie in Hamminkeln sofort überzeugt“, erklärt Ulf Lange, Vorstand der Volksbank.

Inzwischen wurde beim TV Mehrhoog sogar eine Darts-Abteilung gegründet. Abteilungsleiter ist Volker Hohmann. „Wir werden uns in den kommenden Wochen dem NWDV, das ist der Darts-Sport-Verband in NRW, anschließen und möchten künftig bei Pollmann offizielle Ranglisten-Turniere und auch FTS-Turniere (Freie Turnier Serie) anbieten“, sagt Hohmann.

An jedem Freitagabend bietet die Dart-Abteilung des TV Mehrhoog ab 20 Uhr ein Training mit anschließendem Spiel in der Gaststätte Pollmann an. Das Angebot wird um einen weiteren Trainingsabend in der Hogenbuschhalle erweitert. Zudem planen die Organisatoren erstmals für 2023 eine abschließende Hamminkelner Stadtmeisterschaft. Teilnehmen können Einwohner der Stadt oder Dart-Spieler, die einem Hamminkelner Verein angehören.