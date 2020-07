Hückeswagen-Scheideweg : Großfahndung nach 41-jährigen Ghanaer

Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Fahndung nach dem geflüchteten Ghanaer beteiligt. Hier kreist er über Oberdorp. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Scheideweg Ein Bewohner des Flüchtlingsheim in Scheideweg hatte am Mittwochmorgen zunächst in der Unterkunft randaliert und Scheiben eingeschlagen. Als die Polizisten dort eintrafen, bedrohte er sie und flüchtete. Von ihm gehe keine Gefahr für die Allgemeinheit aus, sagte ein Polizist.

Oberdorp mit seinem Dutzend Häusern ist eine beschauliche Ortschaft. Wenn dort ein Polizeiauto auftaucht, hat das Seltenheitswert. Am Mittwochmorgen hingegen fuhren plötzlich gleich mehrere solcher Wagen vor, dazu steuerten drei Polizisten ihre Motorräder über den nahen Wanderweg, der in einen Wald führt. Zudem kreiste über der Ortschaft minutenlang ein Polizeihubschrauber. Der Großeinsatz galt einem 41-Jährigen aus Ghana, der kurz zuvor in der nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft in Scheideweg zunächst randaliert, dann Polizisten bedroht und schließlich geflüchtet war.

Offenbar aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte der Flüchtling aus Westafrika randaliert und mehreren Scheiben der Unterkunft eingeschlagen. Als die Beamten gegen 9.30 Uhr in Scheideweg eintrafen, hatte der 41-Jährige, der von der Stadt in dem Wohnheim untergebracht ist, laut Polizeisprecherin Monika Treutler eine Hacke in der einen und zwei Glasflaschen in der anderen Hand. „So bewaffnet kam er in bedrohlicher Haltung auf die Streifenwagenbesatzung zu“, berichtete sie. Ein Polizist zog daraufhin seine Dienstwaffe und forderte den Ghanaer auf, stehenzubleiben. Doch der machte kehrt und flüchtete in ein nahegelegenes Waldgebiet. Eine großangelegte Suche mit Unterstützung des Hubschraubers verlief erfolglos.

Die Identität des 41-Jährigen ist bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass von ihm keine Gefahr gegenüber der Allgemeinheit ausgeht. „Man sollte aber auch nicht den Kontakt zu ihm suchen“, warnte ein Polizist. Wahrscheinlich habe er sich im Gebüsch versteckt, werde sich irgendwann wieder beruhigen und dann zur Einrichtung in Scheideweg zurückkehren. Die Suche nach dem Geflüchteten war am Mittag dennoch in vollem Gange.

Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung, bestätigte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es eine solche Randale, wie in dieser Form, so noch nicht im Scheideweger Flüchtlingsheim gegeben habe. „So etwas haben wir auch von dieser Person noch nicht erlebt“, versicherte er. Bislang hätten die Mitarbeiter der Verwaltung mit dem Flüchtling immer alles besprechen können.

„Das ist auch für uns jetzt eine besondere Situation“, sagte Stehl. Die soll jetzt nachbereitet werden. Auch im Sinne der anderen Bewohner, für die das am Mittwochmorgen ebenfalls eine beängstigende Situation gewesen sei. Über die Ursachen des Ausrasters herrscht bislang Unklarheit. „Mir ist auch nicht bekannt, dass er zuvor etwa Streit mit seinen Nachbarn gehabt hatte“, berichtet Stehl.