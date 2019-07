Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Klangreines, klassisches Gitarrenkonzert zur Sommernacht

Hückeswagen Für Klassik-Fans gibt es keine Sommerpause: Wenn die Schlosskonzerte im Heimatmuseum pausieren, springt der Trägerverein mit der „Sommernacht der Klassik“ ein.

In Hückeswagen müssen sich Liebhaber der klassischen Musik nicht vor dem Sommerloch fürchten. Wenn die Schlosskonzerte im Heimatmuseum pausieren, springt der Trägerverein mit der „Sommernacht der Klassik“ ein. In diesem Jahr haben die Organisatoren des Kulturvereins mit Tristan Angenendt einen Gitarrenvirtuosen der besonderen Art engagieren können. Der 34-jährige Gitarrist und Hochschullehrer aus Wesel gelang es am Samstagabend im Kultur-Haus, ausgewählte Meisterwerke berühmter Komponisten in beeindruckender Klangschönheit wiederzugeben – kristallklar, sauber und akkurat – und dazu mit unglaublich viel Gefühl. Die oftmals störenden Nebengeräusche beim Lagenwechsel waren auf ein absolutes Minimum beschränkt.