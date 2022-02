Auftritt im Kultur-Haus Zach : 500 Jahre Utopien – eine musikalisch-szenische Reise

Rudi Rhode und seine Brass-Band spielen am Freitag im Kultur-Haus Zach. Foto: R. Rohde

Hückeswagen Rudi Rhode und seine Brass-Band nehmen das Publikum in Hückeswagen mit auf eine Reise in die vergangenen 500 Jahre. Am kommenden Freitag sind sie im Kultur-Haus Zach zu erleben.

Seit 500 Jahren entwerfen Menschen ihre Träume von einer besseren Welt, sei es in der Form von Romanen, Projekten, Songs oder Theorien. Dies nimmt Rudi Rhode und seine Brass-Band zum Anlass und präsentiert das Ergebnis in einem Konzert mit Theaterszenen am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach.

„In einem Gang durch die Jahrhunderte zeichnet das Basta-Theater die Geschichte der Utopien zeitgeschichtlich nach und verdeutlicht, dass eine bessere Welt erträumt und erkämpft werden muss“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Auch und gerade heute, da der Planet vor dem Kollaps stehe Originalzitate von Thomas Morus, Karl Marx, Ernst Bloch, Martin Luther King oder Greta Thunberg wechseln bei dem Konzertabend ab mit Informationen und utopischen Songs aus der Feder von Rio Reiser, Bob Dylan, John Lennon oder Rudi Rhode.

„Das Programm verdeutlicht den jahrhundertelangen Wunsch nach einer besseren Welt und hat insbesondere in der heutigen Zeit einen aktuellen Bezug, gerade mit Blick auf die politischen Spannungsfelder der Welt und Zeiten des Klimawandels“, betont Vorsitzender Detlef Bauer. Diese Themen würden musikalisch wie auch durch Theaterelemente und Textzitate miteinander verwoben. Rudi Rhode übernimmt dabei den Gesang, das Akkordeon sowie Texte und Theatereinlagen. Die Brass-Band besteht aus Andre Enthöfer (Klarinetten, Saxofone, Loops) und Wolfgang Suchner (Bass, Tuba).

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt‘s in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de; an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel, und die Besucher müssen einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen.

Fr., 11. Februar, 20.30 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)