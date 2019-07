Rad-Tour : Heimatministerin besucht wieder Hückeswagen

Hückeswagen Auf ihrer Heimat-Tour macht Landesministerin Ina Scharrenbach am kommenden Dienstag Station im Bergischen. In Hückeswagen besucht sie das Kultur-Haus Zach und trägt sich im Heimatmuseum ins Goldene Buch der Stadt ein.

„Da bietet es sich an, den Radweg auf der Bahntrasse zu nutzen und dabei einen Zwischenstopp in der Schloss-Stadt zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Um 9 Uhr startet die Gruppe in Wipperfürth an der Basistation „Wasserquintett“ an den Ohler Wiesen. Darunter werden auch Bürgermeister Dietmar Persian und Vertretern aus Rat und Verwaltung sein, die den Gast aus Düsseldorf am gemeinsamen Bauhof von Wipperfürth und Hückeswagen begrüßen und anschließend mit ihm über den Radweg gemeinsam in Richtung Hückeswagen radeln werden.