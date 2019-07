Hückeswagener sollten aufpassen : Polizei warnt vor Betrügern in Notfallsituationen

Hückeswagen Die Polizei warnt davor, ungeprüft Notfallnummern aus dem Internet zu nutzen. Zwei Menschen aus dem Oberbergischen Kreis wurden jüngst Opfer von dreisten Betrügern.

Wer dringend einen Notdienst benötigt, sollte bei Handynummern aus dem Internet vorsichtig sein. Denn nicht jeder Notdienst ist seriös, warnt die Polizei des Oberbergischen Kreises und nennt zwei Beispiele, die so auch in Hückeswagen oder Radevormwald passiert sein könnten. Beide liefen fast identisch ab. Zunächst traf es nach Angaben von Polizeipressesprechern Monika Treutler einen Wiehler. Seine Heizung war defekt. Im Internet suchte er nach einem Notdienst, der ihm helfen konnte.Schnell fand er eine Anzeige einer Firma aus Wiehl. Das Unternehmen versprach, einen Monteur vorbei zu schicken. „Vor Ort schaute sich der Monteur die Heizung an, baute das eine und das andere Teil ab und gab an, Ersatzteile zu benötigen. Dann stellte er eine Rechnung aus über den bisherigen Arbeitslohn und die Ersatzteile. Die Rechnung sollte vor Ort bezahlt werden“, berichtet Treutler. Der Monteur hatte ein Kartenlesegerät dabei, so dass der Wiehler komfortabel mit EC-Karte bezahlen konnte. Der Monteur versprach, nachmittags mit den Ersatzteilen wieder zu kommen. Darauf wartete der Wiehler jedoch vergeblich. Als er bei der Firma anrief, die auf der Rechnung vermerkt war, und nach dem Monteur fragte, flog der Betrug auf. Auf der Rechnung war eine in Gummersbach ansässige, tatsächlich existierende Firma eingetragen, die weder was von dem Auftrag noch von dem Monteur wusste. „Jetzt erst fiel dem Wiehler auf, dass er betrogen wurde. Sein Geld war weg und die Heizung noch immer kaputt“, betont Monika Treutler.