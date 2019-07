Kulturstätten in Hückeswagen : Hückeswagens Historie im Heimatmuseum

Hückeswagen Seit 1963 gibt das Heimatmuseum im Schloss Einblick in die Lokalgeschichte und ist schöne Dekoration für Trauungen.

Die damals neu installierte und ausziehbare Medienwand, in die auch ein Monitor integriert wurde, hat das Ihrige dazu beigetragen. „So können wir auf moderne Weise Inhalte vermitteln – etwa in den Filmen über Maria Zander, die Tuchindustrie oder die Exponate im Obergeschoss“, sagt Schützenmeister. Filme aus der Regionalgeschichte würden immer wieder durch neue Beiträge ergänzt, wie etwa der jüngst produzierte Film über die Bever-Talsperre. Maybritt Schützenmeister, die Geschichte und Germanistik studiert hat und fünf Jahre lang im Freiluftmuseum in Lindlar gearbeitet hat, bereitet ihr ehrenamtliches Engagement im Heimatmuseum in erster Linie große Freude. „Ich habe ein Faible für Lokalgeschichte und etwa in Schloss Burg Führungen gegeben. Als die Stadt mitteilte, dass eine neue Museumsleitung gesucht wird, habe ich nicht lange überlegt“, sagt die Hückeswagenerin, die hauptberuflich bei der Volkshochschule Wermelskirchen arbeitet. Ihre Hauptaufgabe als Museumsleiterin ist es, den Besuchern als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. „Wir haben viel einheimische Gäste, aber es kommen auch viele von außerhalb. Dann werden oft Fragen gestellt, was es in Hückeswagen und der Umgebung zu sehen und zu erleben gibt“, sagt sie. Dazu sei das Heimatmuseum entweder einzeln oder als Teil einer Stadtführung zu erleben. „Da ist man manchmal ganz überrascht, von woher die Leute zu uns kommen“, berichtet die Museumsleiterin. Für Kinder der dritten und vierten Klasse gebe es zudem Themenführung, etwa zu Ritter und Burgen.