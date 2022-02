Konzertreihe auf Schloss Neersen : Neues Format: „Junge Klassik“ für Musiktalente

Das „Ares Trio“ spielt statt an diesem Sonntag erst am 9. April auf Schloss Neersen. Foto: Stadt Willich

Willich Die Stadt Willich kooperiert bei einem neuen Konzertformat mit Musikhochschulen. Begabte Musiker sollen dort eine Plattform bekommen.

Die Stadt Willich gibt Musikern „frisch von der Musikhochschule“ mit dem neue Format „Junge Klassik“ eine Starthilfe in ihr Künstlerleben. Die Konzerte, die in enger Zusammenarbeit mit den benachbarten Musikhochschulen entstehen, sind als Förderreihe gedacht. Sie bietet jungen Talenten eine Plattform, ihr musikalisches Können einem größeren Publikum vorzustellen. Es lohnt sich hinzuhören, denn die Newcomer sind echte Begabungen, die professionelle Auftritte auf Schloss Neersen garantieren.

Die Reihe sollte eigentlich am Sonntag, 20. Februar, um 11 Uhr mit dem „Ares Trio“ beginnen. Doch wegen eines Krankheitsfalls wird das Konzert der Gruppe, in dessen Zentrum der Cellist Matthias Balzat steht, auf 9. April verschoben. Balzat wird dann Stücke von Paganini und Ligeti für Cello solo spielen und anschließend gemeinsam mit Carlotta Malquori (Violine) und Andrea D‘Amato (Piano) Trioliteratur von Schostakowitsch.

Deshalb bildet nun das Duo „ORBIS Percussion“ am 6. März, 11 Uhr, den Auftakt der Serie. Leon Günther und Florian Nabyl Köhn loten die faszinierende Welt der Perkussionsinstrumente auf, wobei sie selbst ihre Körper als Klang- und Perkussionsfläche nutzen. Klassische Musik wird in Rhythmus umgesetzt, aber auch eigene Kompositionen kommen zu Gehör.

In der zweiten Jahreshälfte gibt es in der Reihe Konzerte mit Gitarre und in einer Kombination von Piano und Vibraphon. Sie finden jeweils in der Motte auf Schloss Neersen statt. Tickets: 02156 949630 und 949132.