Hückeswagener Schützenfest : Wird Feuerwerk durch Lasershow ersetzt?

Hückeswagen Die Diskussion um die Feinstaubbelastung spielt auch beim Feuerwerk zum Hückeswagener Schützenfest eine wichtige Rolle.

In Zeiten von Dieselskandal, Klimawechsel, „Friday For Future“-Demonstrationen und der Diskussion um die CO 2 -Steuer spielt auch das Thema „Feinstaubbelastung“ eine Rolle. Das hat beileibe nicht nur etwas mit (Diesel-)Fahrzeugen zu tun, sondern auch mit Feuerwerken. Sind auch diese in die Kritik vor allem von Umweltschützern geraten, weil dadurch jede Menge Feinstaub ausgestoßen wird. Nun ist das Feuerwerk gerade beim Schützenfest ein traditioneller Programmpunkt, der jedes Jahr viele Menschen auch von außerhalb in die Stadt lockt. In den 1950ern und 1960ern war es als „Brand von Hückeswagen“ bekannt, für den sogar Sonderzüge eingesetzt wurden.

Diese hatte zumindest im vorigen Jahr für einige Absagen im Bergischen gesorgt. So wurde bei den Schützenfesten in Burscheid und Lindlar auf das Abschießen eines Feuerwerks verzichtet, weil es in den Wochen zuvor und an dem Tag selbst heiß und die Umgebung so trocken war, dass ein Feuer durch herabstürzende Raketen oder Funkenflug nicht ausgeschlossen werden konnte. In Hückeswagen hatte vorsichtshalber die Feuerwehr Stellung bezogen, um im Fall eines Brandes umgehend eingreifen zu können. Für das traditionelle Riesen-Höhenfeuerwerk des Hückeswagener Schützenvereins am Samstag, 27. Juli, das gegen 22.30 Uhr abgeschossen werden soll, sieht Bürgermeister Dietmar Persian nach Rücksprache mit Stadtbrandinspektor Karsten Binder keine Probleme – das jedenfalls teilt Stefan Lorse mit.