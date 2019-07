Schützenverein Hückeswagen : Schützen feiern mit den „Spitzbuam“

Bereits dreimal sorgten die „Stoapfälzer Spitzbuam“ für überschäumende Stimmung im Schützenzelt. Das soll auch am kommenden Samstag wieder der Fall sein. Foto: nico hertgen

Hückeswagen Beim Schützenfest mit Kirmes, Feuerwerk und Partys kann am Wochenende jeder mitfeiern, denn der Eintritt bei den Veranstaltungen des Schützenvereins im Festzelt ist kostenfrei. Eine Änderung gibt’s jedoch bei der Proklamation.

Wenn die fünf kernigen Bayern der Band „Stoapfälzer Spitzbuam“ ein Zelt betreten, sollten dessen Schrauben noch einmal an- und die Planen der Dachkonstruktion festgezogen werden. „Die Musiker sind bekannt dafür, dass sie ein Festzelt abreißen“, sagt Schützenchef Stefan Lorse. Das meint er im übertragenen Sinn, aber die Jungs sorgen schon für eine überschäumende Stimmung im Zelt. Davon konnten sich die Hückeswagener Schützen und ihre Gäste bereits dreimal überzeugen: 2012, 2013 und zuletzt vor vier Jahren war die Party- und Stimmungsband beim Schützenfest dabei, und die Besucher gingen jedes Mal begeistert nach Hause. Das erhofft sich der Schützenchef auch vom kommenden Samstag.

Der Auftritt der „Stoapfälzer Spitzbuam“ ist im Übrigen ebenso kostenfrei wie alle anderen Veranstaltungen im Festzelt auch. Das gilt zum Beispiel für den Ehrenamtsabend am Freitag, 26. Juli. Den veranstalten allerdings die Stadt und die Ehrenamtsinitiative „Weitblick“, denen der Schützenverein das Festzelt für diesen Abend zur Verfügung stellen wird. „Wir hatten es im vorigen Jahr noch einmal mit einem Abend für die Jugend versucht“, sagt Lorse. Aber der habe erneut nicht die erhoffte Resonanz gebracht.

Info Kirmes auf Bahnhofs- und Etapler Platz Wann Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli. Festzelt Das Festzelt steht wieder auf dem Parkplatz des Aldi-Markts, Alte Ladestraße. Sperrungen Die Kirmes wird auf dem Etapler und dem Bahnhofsplatz aufgebaut. Der Parkplatz ist daher ab Mittwochmittag, 24. Juli, bis Dienstagmittag, 30. Juli, gesperrt. Die Bahnhofstraße bleibt für den Verkehr frei. Kirmeszeiten Freitag, 26. Juli, 16 Uhr bis Mitternacht; Samstag, 27. Juli, 14 Uhr bis Mitternacht; Sonntag, 28. Juli, 12 bis 23 Uhr; Montag, 29. Juli, 14 bis 22 Uhr.

Daher sind nun für kommenden Freitag alle ehrenamtlich Tätigen aus Hückeswagen, aber auch alle anderen Interessierten ins Festzelt eingeladen. Im Mittelpunkt steht dabei der Auftritt des Wipperfelders Willibert Pauels, der als „Bergischer Jung“ im Kölner Karneval bekannt geworden ist. Zudem gibt es Musik der Band „Greyhounds“. Als kleines Dankeschön für die Ehrenamtler schenkt die Stadt ihnen zwei Freigetränke und einen vergünstigten Snack am Imbisswagen vor dem Festzelt. Die entsprechenden Bier- und Imbissmarken können sie sich bei Monika Winter im Schloss sowie am Montag, 22. Juli, und Donnerstag, 25. Juli, jeweils von 18 bis 19 Uhr, bei Margareta Coenen im „Weitblick“-Büro, Bahnhofsplatz 8, abholen.

Traditionell beginnt das Schützenfestes aber bereits mit der Seniorenfeier im Festzelt. Ab 15 Uhr werden die älteren Hückeswagener mit Kaffee und Kuchen bewirtet und von der Schützenkapelle Wipperfeld mit Musik unterhalten. Um 16 Uhr beginnt der Kirmestrubel auf dem Bahnhofs- und Etapler Platz (s. Info-Kasten). Allerdings hat Lorse eine schlechte Nachricht für alle Kirmes-Fans: In diesem Jahr wird es keinen Autoscooter geben. Der Betreiber baut sein großes Fahrgeschäft auf der größten Kirmes in NRW auf, der Cranger Kirmes in Herne, die vom 1. bis 11. August läuft.

Während des Insignienempfangs im Heimatmuseum am Samstag, 18 Uhr, bei dem im Heimatmuseum Schützenkönig Gerd Happel der Stadtschlüssel überreicht wird, spielen die Schützenkapelle Wipperfeld und der Tambourcorps Köln-Stammheim zum Platzkonzert auf dem Schlosshof auf. Ein weiterer Höhepunkt am Samstagabend ist das Riesen-Höhenfeuerwerk (siehe Bericht „Wird Feuerwerk durch Lasersow ersetzt?“).

Wie in den Vorjahren gestaltet sich das Festprogramm am Sonntag. Während des traditionellen Frühkonzerts im Festzelt ab 11 Uhr werden die Jubilare aus den Reihen der Schützen und die Gewinner des Plakatmalwettbewerbs geehrt. Um 16 Uhr startet der große Festzug durch die Stadt mit Vorbeimarsch am Schloss. Das Totengedenken mit großem Zapfenstreich und anschließendem Fackelzug auf dem Schlossplatz ab 20.45 Uhr ist immer wieder ein bewegender Moment für Schützen und Zuschauer.