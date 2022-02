Wintermusik in Mönchengladbach : Große Gefühle und Klassik mit Wumms

Die Band „Fun & Friends“ trat mit den Jugendsinfonieorchester auf. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Adele, Abba, Brahms: Beim Konzert „Night in white Satin“ trafen viele Musikgenres aufeinander. Trotz Pandemie spielten die Band „Fun & Friends“ und das Jugendsinfonieorchester vor vollem Haus.

Von Silke Jüngermann-Schnettler

Wallender Nebel zu Beethovens „Coriolan- Ouvertüre“, eine blinkende Discokugel und junge Musiker, die mit Wumms loslegten – bei den diesjährigen Wintermusik-Konzerten trafen die Popband „Fun“ und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule aufeinander. Unter dem Titel „Night in white Satin“ füllten sie auch in Pandemie-Zeiten das Kunstwerk Wickrath an zwei Tagen nacheinander. Drei Stunden lang ging die Drehtür, da wechselten sich in einem fort Orchester, Band, Sänger und der Chor „stimmlich“ ab oder spielten gemeinsam.

Das Crossover von Brahms und Bartók zu den Beatles und Shirley Bassey war enorm kurzweilig. Viele Stücke waren eigens komponierte Orchester-Arrangements von Peter Lischewski und Rüdiger Blömer. So klang auch bei einem Abba-Medley eine klassische Fuge an. Und die „Night in white Satin“ von „The Moody Blues“ war symphonisch aufgebaut. Nach einem ruhigen Vorspiel tauchten nach und nach die Instrumente auf und verbanden sich mit der Band zu einem wunderschönen orchestralen Klang.

Viele Zuschauer bei diesem Kult-Konzert gehörten zum Stammpublikum. Es fühlte sich an wie bei der Lieblings-Fernsehserie: ein behagliches Gefühl, weil sie Akteure und Setting schon kannten. Bekanntes aber auch zu variieren ist das Geschäftsprinzip der Wintermusik. Als Nadine Stapper den Bond-Song „Skyfall“ von Adele sang, waren ihre eigenen Nuancen darin das Faszinierende. Auch der 71-jährige Günter vom Dorp war absolut fit und bewegte sich geschmeidig wie eh und je. Bei „Summertime“ von George Gershwin sang er ganz zart, dann röhrte er wie Louis Armstrong.

Während vom Dorp durch den Abend führte, hielt Christian Malescov als Dirigent alles musikalisch zusammen. Trotz Corona-Pause und vielen kurzfristigen Ausfällen durch Krankheiten war das Orchester voll da. Wenn die Band spontan eine Passage ausließ, sprangen die jungen Musiker auf ein Zeichen von Malescov mühelos hinterher. Das war kein Schüler-Orchester, das sich wacker durchschlug, denn die Musiker agierten absolut professionell.