Ansichtssache : Hauptschule und Wildblumenwiesen machen Freude

Meinung Positive Nachichten von der Montanusschule, aus der Politik und für die Insekten.

Wenn der Bürgermeister immer wieder betont, dass Hückeswagens Schulen gute Arbeit leisteten und einen guten Ruf hätten, so mag sich das zunächst wie die übliche Lobhudelei anhören. Doch was Dietmar Persian – und auch die Politik – ständig betont, entspricht der Realität. Das trifft besonders auf die Montanusschule zu. Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist erfolgreich. Hat jemand schonmal von Problemen mit Hückeswagener Hauptschülern gehört, wie das vor allem in Großstädten der Fall ist? Nein. Finden die Schüler nach dem Abschluss in der Regel einen Ausbildungsplatz oder wechseln zu weiterführenden Schulen? Ja. Daher verwundert es nicht, wenn sich ein kommissarischer Schulleiter wohlfühlt an der Montanusschule. Karlheinz Rennau ist unglaublich angetan von „seinen“ Schülern, hebt deren Höflichkeit und Engagement hervor. Bleibt zu hoffen, dass die Bezirksregierung ihn zum Schulleiter ernennt. Wer so viel Spaß an Schule hat, kann den Schülern nur gut tun.