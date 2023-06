Junge Hückeswagen erobern jetzt die Welt 72 Schüler verlassen die Realschule

Der Dank der Lehrer ging auch an die Eltern, die es besonders während der Pandemie geschafft hätten, ihre Kinder immer wieder dazu zu motivieren, am Ball zu bleiben. Klassenlehrerin Katharina Gerding äußerte sich überzeugt, dass ihre Schüler den Absprung von der Schule in den neuen Lebensabschnitt meistern werden. „Wir schubsen Euch heute vom Kissen, aber ich bin sicher, jeder wird es schaffen.“ Für die Schüler sei der Spaß manchmal wichtiger gewesen, als der Unterrichtsstoff, wie die Klassensprecher anmerkten. „Wir werden mit diesen Erinnerungen in die Welt hinausgehen und sie erobern“, kündigten sie an.