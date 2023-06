Entlassfeier an Hückeswagener Hauptschule Montanusschüler gestalten eigenen Abschied

Normalerweise gibt es zum Schulabschluss lange Reden der Lehrer auf ihre Schüler – manchmal mit Kritik zu unangebrachten Streichen in der Vergangenheit oder auch mit viel Lob für den Fleiß der Schüler und die erbrachten Leistungen. An der Montanusschule war das am Mittwochabend anders: Die insgesamt 27 Absolventen hatten ihren Abschied von der Schule selbst gestaltetet. Dass zum Gebäude der Montanus-Hauptschule an der Weststraße auch das Forum mit großer Bühne gehört, wussten die nun ehemaligen Zehntklässler zu nutzen: Sie hatten ein mehr als einstündiges Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, mit dem sie ihre Lehrer und Angehörigen unterhielten.