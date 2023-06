Gestaltungshandbuch für Hückeswagen Empfehlungen für die schöne Altstadt

Das Gestaltungshandbuch greift nur, wenn ein Hausbesitzer etwas baulich verändern will an seiner Immobilie. Ob und wie das Vorhaben dann finanziell gefördert wird, ist noch offen, denn es gibt noch keine Richtlinien für das neue Fassaden-Programm. Erst einmal abwarten mit der Renovierung wäre demnach klug. Das Handbuch geht Ende August in die politische Beratung. Interessierte könnte es im Internet unter www.zukunft-hueckeswagen.de einsehen und herunterladen.