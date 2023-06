Premiere vor dem Schloss Die heimischen Biere beim 1. Hückeswagener Bierdorf

Bei der Eröffnung des Altstadtbüros vor fünf Wochen äußerten einige Bürger den Wunsch, doch wieder ein Bierfest in der Schloss-Stadt zu veranstalten. Am kommenden Wochenende ist es nun schon soweit: Beim Bierdorf vor historischer Schlosskulisse lautet das Motto „o’zapft is“. Am langen Fronleichnamswochenende, 8. bis 10. Juni, können sich die Besucher auf zwölf verschiedene Stände freuen.