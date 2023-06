Wipperfürther Karneval Drei jecke Typen bilden das Dreigestirn der Narrenzunft

Der 50-jährige Becker ist Lagerleiter bei SN Maschinenbau in Wipperfürth, über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist er aber aufgrund seiner Tätigkeit als DJ, der jedes Mal für ausgelassene Stimmung sorgt – gute Voraussetzungen also für sein „Amt“ als Karnevalsprinz. „Einmol Prinz zo sin, in Wipperfürth – ein lange geträumter Traum“, versichert er. Schon als Kind hatte Becker die Prinzenpaare auf dem letzten Wagen im Zug bestaunt. Und 2016 hatte er Carsten Sprenger gefragt, ob er einmal in einem Dreigestirn mitmachen würde, wobei dieser ohne zu zögern zustimmte. In Beckers Schwager Lars Richter fanden die beiden schließlich noch den passenden Bauern.