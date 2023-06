Mitgliederversammlung Musikschule Hückeswagen dreht Imagefilm

Schon bei den Schüler-Konzerten im Mai im Heimatmuseum war Fotograf und Filmer Olaf Brakhage mit der Kamera dabei, jetzt sind auch die meisten Kurse sowie der Tanz- und der Instrumentalunterricht in Video-Sequenzen festgehalten. „Wir sind schon bei acht Stunden Material, das auf zwei Minuten heruntergebrochen werden muss“, berichtete Katrin Schmitt, stellvertretende Leiterin und Medienbeauftragte der Musikschule Hückeswagen (MSH) am Montagabend in der Mitgliederversammlung im Kultur-Haus Zach.