Städtische Jugendpflege Hückeswagen Jugend-Förderverein zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Der Infostand auf dem Feierabendmarkt soll nicht die einzige Gelegenheit gewesen sein, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es sind darüber hinaus weitere Aktivitäten geplant. So möchte der Förderverein am 28. Juli sein 25-jähriges Bestehen am Jugendzentrum im Brunsbachtal feiern. „Wir werden grillen, und es wird eine Hüpfburg geben“, kündigte Claudia Wierzbowski an. Am 1. August wird sich der Verein mit einem Waldrätsel für Kinder und einem Abschluss-Grillen an der Roten Fabrik in Fuhr am Ferienspaß beteiligen. Und natürlich möchten die Vereinsmitglieder auch bei der Veranstaltung zum Weltkindertag in Aktion treten. Shirley Finster fügte hinzu: „Das Jugendzentrum war mit ein Grund dafür, warum der Verein gegründet wurde.“ Erst der Förderverein hatte Anfang der 20000er Jahre durchsetzen können, dass im Untergeschoss der Mehrzweckhalle der Treffpunkt für junge Hückeswagener eingerichtet wurde. „Wir möchten aber zukünftig auch unabhängig vom Jugendzentrum Aktionen durchführen.“