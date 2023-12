Oberbergischer Kreis legt Planung bis 2035 vor Bedarf an Pflegeplätzen wird in Hückeswagen steigen

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter, das spiegelt sich auch in Hückeswagens Altersdurchschnitt wider. Gleichzeitig bedeutet eine ältere Bevölkerung in der Regel einen Anstieg der Pflegebedürftigkeit und dementsprechend einen höheren Bedarf an Pflegeangeboten. Auch in der Schloss-Stadt geht mit der Altersentwicklung in Zukunft ein höherer Bedarf an Pflegeangeboten einher. Bis 2035 soll die Zahl an Pflegebedürftigen hier um etwa 14 Prozent im Vergleich zu 2021 steigen. So geht es aus der örtlichen Planung des Oberbergischen Kreises hervor.