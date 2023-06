Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Quintett begeistert mit schnörkellosem Südstaatenrock

Die musikalischen Emotionen reichten am Samstagabend von trauriger Melancholie über fröhliche Kneipenstimmung bis hin zu deftigem Hardrock in allerbester Südstaatenmanier. „Ich muss jetzt meine Stimme ölen, denn das nächste Stück wird laut und schnell“, kündigte Bandsänger Torsten Mörchen den Kneipenkracher „Little Miss Whiskey“ von der „Morrison Brothers Band“ an. Er benutzte hierfür allerdings ordinäres Wasser anstelle von hochprozentigem Schnaps.